I precari che da tanti anni insegnano nella scuola non devono dimostrare niente a nessuno Pacifico ANIEF | Stop a ricorso sistematico della precarietà nella scuola

Un rappresentante sindacale ha dichiarato che i docenti precari con molti anni di servizio non devono giustificarsi. La sentenza della Corte di Giustizia europea sui contratti a termine del personale ATA è stata citata come un esempio di come questa decisione non riguardi solo il personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici, ma possa avere ripercussioni più ampie nel settore scolastico. La discussione si concentra sul ricorso alla precarietà e sulla durata dei contratti di lavoro nel sistema educativo.

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