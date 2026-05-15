I precari che da tanti anni insegnano nella scuola non devono dimostrare niente a nessuno Pacifico ANIEF | Stop a ricorso sistematico della precarietà nella scuola
Un rappresentante sindacale ha dichiarato che i docenti precari con molti anni di servizio non devono giustificarsi. La sentenza della Corte di Giustizia europea sui contratti a termine del personale ATA è stata citata come un esempio di come questa decisione non riguardi solo il personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici, ma possa avere ripercussioni più ampie nel settore scolastico. La discussione si concentra sul ricorso alla precarietà e sulla durata dei contratti di lavoro nel sistema educativo.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sui contratti a termine del personale ATA, secondo Anief, non può essere letta come una questione limitata agli amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Nel corso della trasmissione I protagonisti, condotta da Francesco Bunetto, il presidente del sindacato Marcello Pacifico ha sostenuto che la pronuncia europea investe più in generale il sistema di reclutamento della scuola italiana, compreso quello dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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