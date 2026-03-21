Mobilità docente di scuola primaria può chiedere passaggio di ruolo alla secondaria ma deve scegliere solo un grado anche se l’abilitazione è accorpata

Un docente di scuola primaria può avanzare richiesta di passaggio di ruolo verso l'insegnamento secondario, ma è obbligato a indicare un solo grado di istruzione, anche se ha l'abilitazione valida per più livelli. La normativa consente di presentare la domanda esclusivamente per un singolo grado, indipendentemente dalla presenza di requisiti che coprano più di uno. La procedura riguarda esclusivamente la scelta di un solo livello di insegnamento.

La domanda di passaggio di ruolo può essere presentata per un solo grado di istruzione anche se il docente possiede i requisiti per gradi diversi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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