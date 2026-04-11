Perde il controllo dell' auto e distrugge la vetrina di una negozio in corso Orbassano a Torino

Sabato mattina, poco prima delle 8, un'auto ha perso il controllo e ha abbattuto la vetrina di un negozio in corso Orbassano, all'incrocio con via Riva del Garda a Torino. L'incidente si è verificato in prossimità di un incrocio, coinvolgendo una sola vettura. Sono intervenuti i soccorsi sul posto, ma al momento non sono state rese note eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino di sabato, 11 aprile, in corso Orbassano a Torino, all'incrocio con via Riva del Garda. Uno schianto violento, ma che fortunatamente ha avuto come conseguenza solo danni materiali. Erano circa le 7.30 di sabato: la Peugeot bianca procedeva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozioCALCINAIA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 17,15 in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale.

Perde il controllo dell'auto e si scontra contro un'auto in sosta che sfonda la vetrina di un'attivitàIl fatto è avvenuto questa mattina a Trestina di Città di Castello: due veicoli danneggiati.

Temi più discussi: Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: soccorso il conducente; Mattarello, perde il controllo dell’auto e abbatte una fila di paletti: nessun ferito; Perde il controllo dell'auto e si schianta nella rotatoria: 55enne soccorsa e trasferita all'ospedale; Sanremo, perde il controllo dell’auto e si schianta in piazza Battisti.

Perde il controllo dell'auto e si schianta conto il cancello di una casa e un palo della luce (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, una persona feritaGORIZIA. Momenti di paura sulla strada a Mossa, nel goriziano: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cancello e un palo dell'illuminazione, una persona ferita. L'allarme è scattato atto ... ildolomiti.it

Perde il controllo dell'auto e si schianta nella rotatoria: 55enne soccorsa e trasferita all'ospedaleTRENTO. Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata alla rotatoria. Una 55enne è stata trasportata all'ospedale. L'allerta è scattata intorno alle 19.30 di oggi, lunedì 6 aprile, lungo la strada ... ildolomiti.it

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Barletta, perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto: 16enne in fin di vita al Policlinico x.com