Diseguaglianze da record | cresce il divario tra ricchi e poveri

Nel 2025, la ricchezza delle famiglie italiane è cresciuta, ma si registra anche un aumento delle diseguaglianze. Il divario tra le fasce più ricche e quelle più povere si amplia, evidenziando una crescita delle disparità economiche. I dati indicano che l'incremento della ricchezza non ha coinvolto tutte le classi sociali allo stesso modo, accentuando le differenze tra i gruppi di popolazione.

La ricchezza delle famiglie italiane aumenta nel 2025. Ma ad aumentare sono soprattutto le diseguaglianze. Perché la ricchezza resta concentrata nelle mani di pochi, come emerge dallo studio pubblicato dalla Banca d’Italia. Nel quarto trimestre del 2025, la ricchezza netta delle famiglie italiane – comprendente quindi anche immobili e attività finanziarie – ammontava a 453mila euro, in aumento rispetto ai 431mila euro per nucleo del 2024. Il punto critico, però, è che il 10% più ricco delle famiglie detiene il 60,6% della ricchezza netta totale. All’opposto, la metà meno abbiente ne detiene solamente il 7,2%. Peraltro la differenza nella redistribuzione della ricchezza è persino aumentata rispetto al 2024: l’indice di Gini passa infatti dal 71,5 del 2024 al 72,2 del 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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