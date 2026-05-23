Sport il divario tra i generi | nessuna donna nei 50 più ricchi

Nessuna donna figura tra i cinquanta individui più ricchi nel mondo dello sport. Tra i top, nessuna atleta ha superato il patrimonio di un tennista. Si osserva anche che il valore delle squadre della WNBA influisce sugli stipendi delle giocatrici. Questi dati mostrano un divario tra i guadagni degli atleti maschi e femmine, evidenziando le differenze economiche nel settore sportivo.

? Punti chiave Perché nessuna atleta è riuscita a superare la soglia di Sinner?. Come può il valore delle squadre WNBA impattare gli stipendi?. Quanto incassa Caitlin Clark rispetto ai guadagni di LeBron James?. Perché i diritti televisivi mantengono così alto il divario economico?.? In Breve Coco Gauff ha guadagnato 33 milioni di dollari nel 2025 tra premi e sponsorizzazioni.. Il valore delle squadre WNBA è salito a 420 milioni di dollari dopo l'acquisto Aces.. Le squadre NWSL valgono mediamente 200 milioni di dollari dopo l'investimento di Michele Kang.. Il tetto salariale WNBA è passato da 1,5 a 7 milioni di dollari.. Nel 2025, nessun’atleta donna è riuscita a entrare nella classifica dei 50 sportivi più ricchi del mondo, mentre la soglia di ingresso per i maschi è stata fissata a 54,6 milioni di dollari da Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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