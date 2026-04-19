Il senatore statunitense ha rivolto un messaggio ai leader democratici, sottolineando come la crescente ricchezza dei più ricchi continui a aumentare mentre le persone in difficoltà faticano a mettere cibo nel piatto. In un altro intervento, ha espresso preoccupazione per l’azione di alcuni leader mondiali, citando Trump, Netanyahu e Putin, affermando che le loro scelte stanno contribuendo a un caos internazionale che mette a rischio il rispetto delle leggi e l’ordine globale.

“Temo molto che leader come Trump, Netanyahu e Putin in Ucraina stiano affossando questo mondo in un’anarchia internazionale nella quale sicuramente sia a rischio lo stato di diritto e l’ordine internazionale basato sulle norme”. Lo ha detto il senatore Bernie Sanders, leader dell’ala più a sinistra dei Partito democratico statunitense intervenuto con un messaggio registrato alla Global Progressive Mobilisation (Gpm), dove era presenta anche la segretaria dem, Elly Schlein. “Siamo in un momento senza precedenti nella storia del mondo, pericolosissimo. E mai prima tanta poca gente aveva avuto tanto denaro. In tutto il mondo ci troviamo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bernie Sanders ai leader democratici: “I ricchi sempre più ricchi, mentre i poveri combattono per avere il cibo nel piatto”

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