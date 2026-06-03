Disco Diva non vi creerà disagi

Durante il festival, nel borgo di Gabicce Monte, sono state predisposte corsie di entrata e uscita specifiche, secondo i piani di sicurezza. Queste corsie consentono ai residenti di accedere e uscire dalle proprie abitazioni senza difficoltà, garantendo un flusso regolare di persone e veicoli. La disposizione rimarrà attiva per tutta la durata dell’evento, senza causare disagi alla popolazione locale.

"Nel borgo di Gabicce Monte per tutta la durata del festival esistono corsie di entrata ed uscita individuate dai piani di sicurezza che permettono ai residenti di entrare e di uscire da casa con facilità". L’organizzazione del festival Disco Diva che si terrà in piazza Valbruna a Gabicce Monte dal 25 al 27 giugno assicura che chi non intende partecipare al festival potrà comunque accedere al borgo. La comunicazione arriva in seguito alle proteste della presidente del quartiere Gabicce Monte Antonella Bernardi che l’altro giorno ha lamentato il forte impatto del festival sulle attività quotidiane del borgo, chiedendo l’istituzione di un corridoio per consentire a residenti e visitatori di entrare e di uscire liberamente dal paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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