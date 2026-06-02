Disco Diva è pronto a decollare A Gabicce attesa e polemiche I residenti | Prigionieri in paese

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra meno di un mese si svolgerà la dodicesima edizione di Disco Diva, il festival internazionale dedicato alla discomusic, in programma dal 25 al 27 giugno in piazza Valbruna a Gabicce Monte. In vista dell’evento, sono emerse proteste da parte di alcuni residenti, che si sono lamentati di sentirsi “prigionieri in paese” a causa delle attività e dei festeggiamenti previsti. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente, senza modifiche alle date, e si attende l’afflusso di pubblico previsto per il fine settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Meno d’un mese alla 12ª edizione di Disco Diva, il festival internazionale della discomusic, che darà appuntamento in piazza Valbruna a Gabicce Monte dal 25 al 27 giugno. Ma spuntano le proteste: "Troppo impattante sulle nostre case", dice qualcuno dei residenti, aggiungendo: "Restiamo prigionieri in casa". Ma andiamo con ordine. Tra le novità, un programma che quest’anno anziché oltreoceano concentra lo sguardo su proposte europee, all’insegna dello slogan ‘Italians do it better’. Una scelta motivata anche dalla situazione politica internazionale. "La proposta artistica si è basata su una disco europea, per evitare i voli intercontinentali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

disco diva 232 pronto a decollare a gabicce attesa e polemiche i residenti prigionieri in paese
© Ilrestodelcarlino.it - Disco Diva è pronto a decollare. A Gabicce attesa e polemiche. I residenti: "Prigionieri in paese"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Punta Marina, paese invaso dai pavoni, residenti divisiA Punta Marina, un piccolo paese della provincia di Ravenna, i pavoni sono una presenza quotidiana nelle strade.

‘Mostra mercato del disco, usato e da collezione’: è tutto pronto per la prima edizioneÈ stata annunciata la prima edizione di una mostra mercato dedicata ai dischi usati e da collezione.

Temi più discussi: Disco Diva è pronto a decollare. A Gabicce attesa e polemiche. I residenti: Prigionieri in paese; In riviera sale la disco-fever. ?Dal 25 al 27 giugno a Gabicce Monte torna l’appuntamento con i suoni degli anni ‘80; Cesare Cremonini parte dal Circo Massimo con il CremoniniLive26 -.

disco diva disco diva è prontoIn riviera sale la disco-fever. Dal 25 al 27 giugno a Gabicce Monte torna l’appuntamento con i suoni degli anni ‘80Pronti a ballare in piazza Valbruna a Gabicce Monte con l’ormai tradizionale appuntamento con Disco Diva, dal 25 al 27 giugno. Anche quest’anno la manifestazione proporrà ... corriereadriatico.it

disco diva disco diva è prontoDa Johnson Righeira e Tracy Spencer, Disco Diva torna a Gabicce e gioca d'anticipoGABICCE Torna l’attesissimo appuntamento con Disco Diva, il festival internazionale della disco music giunto alla dodicesima edizione, organizzato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web