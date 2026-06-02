Disco Diva è pronto a decollare A Gabicce attesa e polemiche I residenti | Prigionieri in paese

Notizia in breve

Tra meno di un mese si svolgerà la dodicesima edizione di Disco Diva, il festival internazionale dedicato alla discomusic, in programma dal 25 al 27 giugno in piazza Valbruna a Gabicce Monte. In vista dell’evento, sono emerse proteste da parte di alcuni residenti, che si sono lamentati di sentirsi “prigionieri in paese” a causa delle attività e dei festeggiamenti previsti. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente, senza modifiche alle date, e si attende l’afflusso di pubblico previsto per il fine settimana.