Disco Diva è pronto a decollare A Gabicce attesa e polemiche I residenti | Prigionieri in paese
Tra meno di un mese si svolgerà la dodicesima edizione di Disco Diva, il festival internazionale dedicato alla discomusic, in programma dal 25 al 27 giugno in piazza Valbruna a Gabicce Monte. In vista dell’evento, sono emerse proteste da parte di alcuni residenti, che si sono lamentati di sentirsi “prigionieri in paese” a causa delle attività e dei festeggiamenti previsti. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente, senza modifiche alle date, e si attende l’afflusso di pubblico previsto per il fine settimana.
Meno d’un mese alla 12ª edizione di Disco Diva, il festival internazionale della discomusic, che darà appuntamento in piazza Valbruna a Gabicce Monte dal 25 al 27 giugno. Ma spuntano le proteste: "Troppo impattante sulle nostre case", dice qualcuno dei residenti, aggiungendo: "Restiamo prigionieri in casa". Ma andiamo con ordine. Tra le novità, un programma che quest’anno anziché oltreoceano concentra lo sguardo su proposte europee, all’insegna dello slogan ‘Italians do it better’. Una scelta motivata anche dalla situazione politica internazionale. "La proposta artistica si è basata su una disco europea, per evitare i voli intercontinentali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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