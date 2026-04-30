di Andrea Spinelli Tra l’immagine della suora e quella della femme fatale su cui gioca il tormentone ’Canzone estiva’, Annalisa sta nel mezzo. E sabato (ore 21), nascondendo sotto alla tonaca monastica guanto lungo e reggicalze, si racconta al popolo del Mandela Forum sostenuta da amici di vecchia data come Daniel Bestonzo e Gianni Pastorino, ma anche da un corpo di ballo di 14 elementi diretto da Simone Baroni. "Quel video è il mio modo d’ironizzare sul fatto che abbiamo personalità complesse, che nessuno di noi è bianco o nero, ma è piuttosto una sfumatura di grigio" racconta. "Io, ad esempio, sono una tipa più mentale che fisica, però, se mi apro, ti accolgo per sempre nella mia vita".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa, diva fatale: Annalisa. Il concertone al Mandela: "Vi canto mille sfumature"

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