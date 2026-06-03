Rifiuti abbandonati tra materassi e mobili si accumulano dopo il ponte che collega Qualiano a Via del Pesce. La discarica a cielo aperto si estende lungo la strada, creando degrado e preoccupazione tra i residenti. La presenza di rifiuti continua a peggiorare la situazione, senza interventi di bonifica visibili. La discarica si trova in un’area di passaggio frequente, aggravando il problema di inquinamento e sicurezza.

Materassi, mobili e rifiuti abbandonati dopo il ponte da Qualiano verso Via del Pesce. Cresce la preoccupazione. Ancora una segnalazione di degrado urbano lungo l’arteria che collega Qualiano all’area di Via del Pesce. Subito dopo il ponte, percorrendo la strada in direzione Via del Pesce e svoltando a sinistra, è stata documentata la presenza di una vera e propria discarica abusiva ai margini della carreggiata. La situazione appare ancora più evidente se confrontata con quanto avvenuto recentemente su Corso Campano, dove le segnalazioni dei cittadini e gli interventi di pulizia hanno consentito di eliminare gli accumuli di rifiuti che per lungo tempo avevano deturpato l’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Discarica dopo il ponte verso Via del Pesce: degrado senza fine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

On pêche à l'aimant sur les traces de nos ancêtres

Notizie e thread social correlati

Qualiano, rifiuti accatastati alla Villa Comunale: degrado senza fineOgni domenica, alcuni cittadini segnalano la presenza di rifiuti urbani accumulati lungo il muro della Villa Comunale.

Buche in strada e discarica nel fossato. Il “doppio degrado“ di via MazziniIn via Mazzini, la strada presenta diverse buche, mentre lungo il fossato si trovano rifiuti di vario tipo abbandonati in modo indiscriminato.