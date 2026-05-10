In via Mazzini, la strada presenta diverse buche, mentre lungo il fossato si trovano rifiuti di vario tipo abbandonati in modo indiscriminato. La presenza di crepe sulla carreggiata e dei rifiuti nel fossato rappresentano due elementi di degrado visibili a chi passa in zona. Nessuna azione è stata ancora segnalata o avviata per risolvere la situazione.

Una strada piena di buche e, a fianco, un fossato trasformato in un immondezzaio a cielo aperto, con rifiuti di vario genere abbandonati al suo interno. È la situazione di via Mazzini, nella frazione peschierese di Canzo. Della situazione, segnalata dai residenti e i gestori delle attività produttive della zona, si sta interessando anche il “ Turista spazzino “ Simone Riva, volontario dell’ambiente da sempre impegnato nella lotta alle discariche abusive. "Quella strada non viene riasfaltata da tempo, col risultato che il sedime è dissestato e i ‘crateri’ possono risultare potenzialmente pericolosi. Non mancano gli automobilisti che evitano...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buche in strada e discarica nel fossato. Il “doppio degrado“ di via Mazzini

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