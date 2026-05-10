Buche in strada e discarica nel fossato Il doppio degrado di via Mazzini
In via Mazzini, la strada presenta diverse buche, mentre lungo il fossato si trovano rifiuti di vario tipo abbandonati in modo indiscriminato. La presenza di crepe sulla carreggiata e dei rifiuti nel fossato rappresentano due elementi di degrado visibili a chi passa in zona. Nessuna azione è stata ancora segnalata o avviata per risolvere la situazione.
Una strada piena di buche e, a fianco, un fossato trasformato in un immondezzaio a cielo aperto, con rifiuti di vario genere abbandonati al suo interno. È la situazione di via Mazzini, nella frazione peschierese di Canzo. Della situazione, segnalata dai residenti e i gestori delle attività produttive della zona, si sta interessando anche il “ Turista spazzino “ Simone Riva, volontario dell’ambiente da sempre impegnato nella lotta alle discariche abusive. "Quella strada non viene riasfaltata da tempo, col risultato che il sedime è dissestato e i ‘crateri’ possono risultare potenzialmente pericolosi. Non mancano gli automobilisti che evitano...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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