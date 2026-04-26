Ogni domenica, alcuni cittadini segnalano la presenza di rifiuti urbani accumulati lungo il muro della Villa Comunale. Questa situazione si ripete da tempo, creando una scena di degrado visibile ai passanti. Le immagini mostrano sacchi e altri rifiuti abbandonati all’interno dell’area pubblica, contribuendo a un aspetto di incuria e trasandatezza. La presenza di rifiuti lungo il muro rappresenta un problema che si ripete con regolarità.

Domenicale puntuale la segnalazione dei cittadini: rifiuti urbani ammassati lungo il muro della Villa Comunale. Mancano repressione e prevenzione contro gli incivili. Meta description: Slug SEO?friendly: La segnalazione che si ripete come un copione. Puntuale, come ormai accade troppo spesso, arriva anche questa domenica l’ennesima segnalazione da Qualiano. Lo scenario è sempre lo stesso: rifiuti urbani accatastati lungo il muro di cinta della Villa Comunale, uno dei luoghi che dovrebbero rappresentare il cuore verde e simbolico della città. Un’immagine che potrebbe essere considerata un classico, tante sono le volte in cui è stata documentata e raccontata.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti accatastati alla Villa Comunale: degrado senza fine

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