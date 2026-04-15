Un ingegnere commerciale residente a Parigi ha vinto un dipinto originale di Pablo Picasso partecipando a una lotteria internazionale con un investimento di cento euro. La lotteria benefica prevedeva l’estrazione di premi di grande valore e ha attirato molti partecipanti da vari paesi. La vittoria è stata annunciata dopo l’estrazione, che ha coinvolto numerosi biglietti venduti online e offline.

Un ingegnere commerciale residente a Parigi si è aggiudicato un dipinto originale di Pablo Picasso partecipando a una lotteria internazionale con un investimento di soli cento euro. L’estrazione ufficiale, avvenuta sotto la supervisione di un notaio presso la sede parigina della casa d’aste Christie’s, ha decretato il vincitore tra migliaia di partecipanti da tutto il mondo. L’evento è stato trasmesso in tempo reale sulle piattaforme digitali, confermando l’assegnazione di un’opera dal valore inestimabile a un cittadino comune. Il protagonista di questa eccezionale vincita è Ari Hodora, un professionista di cinquantotto anni che ha acquistato il biglietto vincente pochi giorni prima della cerimonia finale.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Compra un biglietto da 100 euro e vince un Picasso: dietro c’è una lotteria benefica

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