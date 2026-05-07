In provincia di Padova, un acquirente di un biglietto da 10 euro ha ottenuto una vincita di due milioni di euro giocando a un Gratta e Vinci. L'episodio si è verificato in un punto vendita della zona, dove il biglietto ha rivelato il jackpot durante una normale sessione di gioco. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'acquisto o sull'identità del vincitore è stata resa nota.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo fortunato in provincia di Padova. Un semplice biglietto da 10 euro si è trasformato in una vincita milionaria. È successo a Veggiano, piccolo comune in provincia di Padova, dove una persona ‘particolarmente fortunata’ ha conquistato il premio massimo da 2 milioni di euro grazie al Gratta e Vinci “Doppia Sfida Super”. Il tagliando vincente è stato acquistato in un punto vendita situato in via Roma 21, regalando al vincitore una cifra che cambia la vita. Il biglietto vincente: “Doppia Sfida Super”. Il Gratta e Vinci protagonista della maxi vincita è il “Doppia Sfida Super”, uno dei tagliandi più popolari tra gli appassionati del gioco istantaneo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Compra ‘Gratta e Vinci’ da 10 euro e centra il jackpot da 2 milioni

Gratta e Vinci di oggi è 50X da 10EURO VINCENTE Gratta il Grattino

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