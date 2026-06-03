Disagio giovanile il Distretto fa squadra | sportelli psicologici coordinati nelle scuole del territorio

Nelle scuole del Distretto di Rimini sono stati attivati sportelli psicologici coordinati tra scuole, servizi comunali e l’Azienda Usl della Romagna. Questa rete istituzionale è stata creata per fornire un supporto ai bisogni degli adolescenti, rispondendo in modo coordinato alle richieste di assistenza psicologica. La misura si inserisce in un progetto volto a affrontare il disagio giovanile attraverso interventi condivisi tra le diverse istituzioni presenti nel territorio.

Scuole, servizi comunali e Azienda Usl della Romagna unite in una rete istituzionale per rispondere in modo coordinato ai bisogni degli adolescenti del Distretto di Rimini. È questo il cuore del "Piano finalizzato adolescenza 2025", che ha portato alla sottoscrizione del "Patto di rete integrata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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