Disagio giovanile il Consiglio dei Giovani di Frosinone aderisce al protocollo del Distretto B
Il Comune di Frosinone ha confermato l’adesione al protocollo del Distretto Sociale B, nel quadro delle iniziative contro il disagio giovanile. La collaborazione tra l’amministrazione e il distretto mira a prevenire il suicidio e i comportamenti autolesivi, coinvolgendo direttamente i giovani nel rafforzare la rete territoriale di supporto. La decisione si inserisce in un percorso già avviato tra le parti, volto a intervenire sui bisogni emergenti tra i giovani del territorio.
Il Comune di Frosinone prosegue nel percorso avviato insieme al Distretto Sociale B per la prevenzione del suicidio e dei gesti autolesivi, rafforzando la rete territoriale con il coinvolgimento diretto dei giovani.Nell’ultima seduta, il Consiglio comunale dei Giovani ha infatti approvato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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