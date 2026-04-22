Disagio giovanile il Consiglio dei Giovani di Frosinone aderisce al protocollo del Distretto B

Il Comune di Frosinone ha confermato l’adesione al protocollo del Distretto Sociale B, nel quadro delle iniziative contro il disagio giovanile. La collaborazione tra l’amministrazione e il distretto mira a prevenire il suicidio e i comportamenti autolesivi, coinvolgendo direttamente i giovani nel rafforzare la rete territoriale di supporto. La decisione si inserisce in un percorso già avviato tra le parti, volto a intervenire sui bisogni emergenti tra i giovani del territorio.