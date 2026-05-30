A più di quattro mesi dalla morte di un giovane studente, il tavolo permanente istituito per valutare la sicurezza nelle scuole continua a monitorare eventuali criticità. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione del disagio e sulla sicurezza degli ambienti scolastici. La commissione si confronta regolarmente per individuare eventuali rischi e proporre interventi, senza comunque intervenire con misure specifiche o annunci pubblici.

L’attenzione sulla sicurezza all’interno delle scuola non deve venire meno. A distanza di oltre quattro mesi dalla tragedia che ha sconvolto la città, il tavolo permanente istituito dopo la morte del giovane Aba Youssef per esaminare eventuali criticità e pericoli continua il suo monitoraggio. Il tavolo presieduto dal Prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha riunito le istituzioni scolastiche per avere costantemente aggiornato il quadro di eventuali criticità che, per fortuna, non si sono registrate non soltanto all’interno dell’istituto ’Einaudi Chiodo’ ma in generale in tutti gli istituti della provincia spezzina. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità del costante dialogo con le istituzioni e le forze di polizia sui temi della legalità e della prevenzione del disagio giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obiettivo sicurezza nelle scuole. Dialogo e prevenzione del disagio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SICUREZZA NELLE SCUOLE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ: INCONTRO IN PREFETTURA

Notizie e thread social correlati

Istituto 'Casagrande Cesi' Terni, divertimento e sicurezza: “Good Vibes” porta la prevenzione nelle scuoleQuesta mattina, presso l’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “Casagrande–Cesi” di Terni, si è svolto un evento legato al...

Bullismo, autolesionismo e prevenzione: cosa cambia nelle scuole con il Piano Nazionale della PrevenzioneIl Ministero della Salute ha presentato il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, in cui si affrontano temi come il bullismo e l’autolesionismo.

Temi più discussi: Obiettivo sicurezza nelle scuole. Dialogo e prevenzione del disagio; Sicurezza a Scuola, il 29 maggio esercitazione di Protezione Civile all’Ic Luigi Rizzo di Roma; Conclusa la manifestazione Vigilando in sicurezza; SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, RIUNITO IN PROVINCIA IL TAVOLO TERRITORIALE. PRESENTATI I DATI INAIL SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI E IL BILANCIO DEL PROGETTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE SUPERIORI.

Scuole sicure a Salerno, arrivano i metal detector nelle verifiche della Polizia MunicipaleControlli più mirati e strumenti tecnologici per aumentare la sicurezza negli istituti scolastici di Salerno. Il Comune ha infatti dotato la Polizia ... zon.it

Sicurezza nelle scuole, il vertice: La situazione è sotto controllo. Rafforzati presìdi e prevenzioneDopo l’omicidio dello studente a La Spezia, il governo ha deciso di accelerare sul fronte della sicurezza negli istituti scolastici. È in questo indirizzo che si inserisce la riunione convocata in ... lanazione.it