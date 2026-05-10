Montalbano Elicona | 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montalbano Elicona sono stati stanziati 866mila euro per interventi contro il rischio idrogeologico. Sono previsti l’installazione di 82 elementi in cemento armato e lavori di consolidamento e rifacimento su alcune strade della zona. Restano da chiarire le modalità di installazione e le strade coinvolte, mentre le opere sono approvate per migliorare la stabilità del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come verranno installati gli 82 elementi in cemento armato?. Quali strade subiranno i lavori di consolidamento e rifacimento?. Perché il drenaggio delle acque è fondamentale per la stabilità?. Chi beneficerà direttamente della messa in sicurezza del versante?.? In Breve Palificata in cemento armato con 82 elementi singoli per ancorare il pendio.. Nuove cunette e caditoie per gestire il flusso delle acque in via Palermo.. Rifacimento pavimentazione, allargamento marciapiedi e nuovi spazi sosta per i cittadini.. Interventi con verde verticale sui muri per preservare l'estetica del borgo.. L’amministrazione di Montalbano Elicona riceve 866.🔗 Leggi su Ameve.eu

montalbano elicona 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico
© Ameve.eu - Montalbano Elicona: 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Monte Rinaldo: un milione per bloccare il rischio idrogeologico? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per i versanti di Monte Rinaldo? Quali aree abbandonate potranno essere recuperate grazie a questi...

Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettivitàturistica: nasce il piano strategico per lo sviluppo dell’offerta ricettiva del borgo, che definisce le linee di indirizzo per la mappatura completa...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web