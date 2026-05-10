Montalbano Elicona | 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico

A Montalbano Elicona sono stati stanziati 866mila euro per interventi contro il rischio idrogeologico. Sono previsti l’installazione di 82 elementi in cemento armato e lavori di consolidamento e rifacimento su alcune strade della zona. Restano da chiarire le modalità di installazione e le strade coinvolte, mentre le opere sono approvate per migliorare la stabilità del territorio.

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? Domande chiave Come verranno installati gli 82 elementi in cemento armato?. Quali strade subiranno i lavori di consolidamento e rifacimento?. Perché il drenaggio delle acque è fondamentale per la stabilità?. Chi beneficerà direttamente della messa in sicurezza del versante?.? In Breve Palificata in cemento armato con 82 elementi singoli per ancorare il pendio.. Nuove cunette e caditoie per gestire il flusso delle acque in via Palermo.. Rifacimento pavimentazione, allargamento marciapiedi e nuovi spazi sosta per i cittadini.. Interventi con verde verticale sui muri per preservare l'estetica del borgo.. L’amministrazione di Montalbano Elicona riceve 866.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalbano Elicona: 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monte Rinaldo: un milione per bloccare il rischio idrogeologico? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per i versanti di Monte Rinaldo? Quali aree abbandonate potranno essere recuperate grazie a questi... Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettivitàturistica: nasce il piano strategico per lo sviluppo dell’offerta ricettiva del borgo, che definisce le linee di indirizzo per la mappatura completa...