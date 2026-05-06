Il fragile benessere giovanile il malessere sociale | un incontro organizzato dalla Cisl scuola

Un incontro organizzato dalla Cisl scuola ha affrontato il tema della fragilità tra i giovani e del malessere sociale. Sono stati discussi il ruolo della scuola come spazio educativo, il contributo della famiglia e l'influenza della comunità nel sostegno ai giovani. L'evento ha dato spazio a confronti sulle difficoltà che caratterizzano il rapporto tra i giovani e il contesto sociale in cui vivono.

La scuola e il suo ruolo educativo, la famiglia e la comunità sociale e tutte le difficoltà e le diverse sfaccettature del rapporto con il tema della fragilità dei giovani e il malessere sociale. Sarà il tema di fondo dell’incontro organizzato dalla Cisl Scuola Palermo Trapani, che si terrà il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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