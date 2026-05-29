Strategie per abbattere le barriere fisiche sociali e burocratiche | il prossimo 4 giugno incontro della Cisl Palermo
Il 4 giugno si terrà un incontro organizzato dalla Cisl Palermo dedicato alle strategie per eliminare le barriere fisiche, sociali e burocratiche. L’obiettivo è promuovere l’inclusione delle persone con disabilità attraverso interventi concreti e pratici. L’evento riunisce rappresentanti di associazioni, enti e istituzioni che discuteranno di misure e proposte per favorire l’accessibilità e l’uguaglianza. Non sono stati annunciati interventi o decisioni definitive durante la riunione.
Eliminare le barriere fisiche, sociali, burocratiche per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità. E’ il tema centrale dell’incontro dal titolo “Vita Senza Barriere, strategie e progetti per promuovere l’inclusione”, organizzato dalla Cisl Palermo Trapani con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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