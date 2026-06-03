Dipendenze patologiche tre nuove tappe sul territorio per le unità mobili dell' Asp

Le unità mobili dell'Asp per la prevenzione delle dipendenze continuano a svolgere servizi sul territorio. Sono state organizzate tre nuove tappe per offrire assistenza e supporto alle persone. Le unità si spostano in diverse aree per intervenire direttamente sul campo. Le iniziative si concentrano sulla prevenzione e sull'informazione riguardo alle dipendenze patologiche. Nessun dettaglio su date specifiche o località è stato comunicato.

Le unità mobili per la prevenzione delle dipendenze dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) proseguono la loro attività sul territorio provinciale. Oggi, 3 giugno, il servizio è presente a San Michele di Ganzaria, in via Antonino Di Dio Rizzo 2. Domani, 4 giugno, sarà a Militello in Val di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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