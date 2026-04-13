Le dipendenze patologiche si combattono anche in strada | l' Asp presenta due nuove unità mobili

L'Asp di Catania ha annunciato l’attivazione di due nuove unità mobili dedicate alla lotta contro le dipendenze patologiche. Attualmente, circa 7.000 persone sono assistite dall’ente, con oltre 3.000 di loro affette da problemi legati alle sostanze stupefacenti. Questi mezzi itineranti saranno impiegati per raggiungere le persone che si trovano in strada o che hanno difficoltà ad accedere ai servizi tradizionali.

Sono circa 7.000 i pazienti in carico all’Asp di Catania per dipendenze patologiche, di cui oltre 3.000 per dipendenza da sostanze stupefacenti. Ma il dato più rilevante riguarda il sommerso: secondo le stime, le persone che non accedono ai servizi sono fino a tre volte più numerose, spesso a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Nuova guida per il Servizio dipendenze patologiche: Michele Pavanati nominato direttoreTutelare e assistere cittadini che presentano problemi di dipendenza da una o più sostanze psicoattive legali e illegali (droga, alcol, tabacco) o da... Dipendenze patologiche, delegazione del Comune di Reggio Emilia in visita a PalermoL'assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo, Mimma Calabrò: "Il confronto con altre amministrazioni è sempre un momento prezioso...