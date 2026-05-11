Pasti docce kit igienici e un presidio mobile notte e giorno | al via progetto per prevenire e curare le dipendenze patologiche
Oggi è stato annunciato a Palazzo Palagonia un nuovo progetto dedicato alla prevenzione e alla cura delle dipendenze patologiche. La proposta prevede servizi come pasti, docce, kit igienici e un presidio mobile attivo sia di giorno che di notte. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco, l’assessore ai Servizi sociali e il direttore generale dell’Azienda sanitaria. Il progetto sarà gestito da un’Associazione temporanea di imprese (Ati).
È stato presentato oggi a Palazzo Palagonia dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore ai Servizi sociali Mimma Calabrò e dal direttore generale dell’Asp Alberto Firenze il progetto “Azioni integrate socio-sanitarie per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche”, gestito dall’Ati.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Il progetto "+Passaggi 4". Curare le dipendenze attraverso arte e poesiaLa cura delle dipendenze cambia pelle e sceglie i linguaggi dell’arte, della spiritualità e, quest’anno, della poesia.
La Fondazione Pitigliani lancia il progetto 'Prevenire è curare'Firenze, 8 maggio 2026 - “Prevenire è curare: conoscere, agire e star bene sul luogo di lavoro” è il nuovo percorso della Fondazione Sandro...