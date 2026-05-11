Pasti docce kit igienici e un presidio mobile notte e giorno | al via progetto per prevenire e curare le dipendenze patologiche

Oggi è stato annunciato a Palazzo Palagonia un nuovo progetto dedicato alla prevenzione e alla cura delle dipendenze patologiche. La proposta prevede servizi come pasti, docce, kit igienici e un presidio mobile attivo sia di giorno che di notte. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco, l’assessore ai Servizi sociali e il direttore generale dell’Azienda sanitaria. Il progetto sarà gestito da un’Associazione temporanea di imprese (Ati).

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