Dimmi La Verità | Mirella Molinaro | I dettagli sulla strage dei braccianti di Amendolara
Il 3 giugno 2026, Mirella Molinaro ha fornito dettagli sulle indagini relative alla strage dei braccianti di Amendolara. La giornalista ha condiviso informazioni sui risultati delle verifiche condotte finora, senza specificare le cause o i responsabili. La trasmissione si è concentrata sui dati raccolti e sulle testimonianze acquisite, senza avanzare ipotesi o conclusioni definitive. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità o alle circostanze dell’evento.
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