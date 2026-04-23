Il 23 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di #DimmiLaVerità condotto da Fabio Amendolara, che si concentra su un'inchiesta a Napoli. L'indagine riguarda presunte compravendite di certificati per cittadini extracomunitari, coinvolgendo transazioni di denaro e rapporti sessuali. I dettagli disponibili indicano un quadro complesso di irregolarità e pratiche illecite legate all'ottenimento di documenti ufficiali.

Ecco #DimmiLaVerità del 23 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci rivela I dettagli dell'inchiesta su soldi e sesso in cambio di certificati per extracomunitari a Napoli. Ecco #DimmiLaVerità del 22 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega perché la situazione in Iran è diventata complicatissima. Ecco #DimmiLaVerità del 21 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci parla dell'inchiesta su escort e calciatori. Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra. Ecco #DimmiLaVerità del 17 aprile 2026. Ia capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela tutte le ambiguità di Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Napoli, soldi e sesso in cambio di certificati per stranieri»

Notizie correlate

Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Alcuni medici e giudici aiutano l'immigrazione clandestina»

Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Caso Ramy, i carabinieri ancora sotto inchiesta»