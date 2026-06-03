Diga di Palazzo d' Ascoli ostacolata dall' eolico l' on La Salandra | Colpa della Regione
Le polemiche sul progetto della diga di Palazzo d'Ascoli continuano, con l'onorevole di Fratelli d'Italia che attribuisce la responsabilità alla Regione. Secondo l'esponente politico, l'attuale ostacolo deriva dall'interferenza con impianti eolici presenti nella zona. La vicenda coinvolge diverse figure politiche e solleva questioni relative ai permessi e alle autorizzazioni per la realizzazione dell'opera. La discussione rimane aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Non si placano le polemiche sul progetto della diga di Palazzo d'Ascoli: dopo Antonio Tutolo è intervenuto il deputato di Foggia, esponente dei Fratelli d'Itali, l'on. Giandonato La Salandra, componente della commissione Agricoltura della Camera, che difende l'opera ma punta il dito contro la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Diga di Palazzo d'Ascoli ostacolata dall'eolico, l'on. La Salandra: Colpa della Regione x.com
PALAZZO D'ASCOLI Non si può finanziare la progettazione di un’opera epocale e, allo stesso tempo, autorizzare ciò che la rende impossibile. #lattacco #diga #capitanata #acqua facebook
Quando ho visto quest'opera per la prima volta, mi sono chiesto dove potremmo andare a vederla. Ci sono persone interessate a questo tipo di opere? reddit
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