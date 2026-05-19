Diga di Palazzo d' Ascoli a rischio | impianti eolici minacciano l' opera idrica
La diga di Palazzo d'Ascoli, un progetto atteso da decenni, rischia di non essere realizzata. Dopo aver raccolto fondi e superato diverse fasi di approvazione, l’opera potrebbe essere fermata a causa della presenza di impianti eolici previsti nella stessa zona. La presenza di questi impianti nel territorio solleva dubbi sulla prosecuzione del progetto, che potrebbe essere definitivamente bloccato. La questione riguarda l’impatto di questi interventi sull’opera idrica e sulla pianificazione territoriale.
La diga di Palazzo d'Ascoli rischia di non vedere mai la luce. Dopo decenni di attesa e una lunga battaglia per ottenere i fondi necessari, l'opera potrebbe essere definitivamente bloccata dall'arrivo di impianti eolici previsti proprio nell'area in cui dovrebbe essere costruita, nel territorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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