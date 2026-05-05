Disavanzo sanitario La Salandra contro lo scaricabarile della Regione | Risorse aumentate non è colpa del Governo

Il deputato di Fratelli d'Italia ha commentato la situazione del disavanzo sanitario della Regione Puglia, criticando le accuse rivolte al Governo nazionale. Secondo lui, le risorse sono state aumentate nel tempo e non si può continuare a dare la colpa al governo centrale. La discussione si concentra sulle responsabilità e sull’andamento dei fondi destinati al settore sanitario, con interventi che contestano la narrazione di un presunto scaricabarile.

“Continuare ad attribuire al Governo è una narrazione che non regge più di fronte ai numeri”. Il deputato di Fratelli d'Italia, Giandonato La Salandra, fa il punto sul disavanzo sanitario della Regione Puglia, che non sarebbe da imputare al governo nazionale che, anzi, negli ultimi anni avrebbe.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sanità. La Salandra (FDI): “Basta scaricabarile” La Regione insorge contro i tagli agli istituti e ai siti storici della Resistenza: “Governo reintegri risorse”L’Emilia-Romagna chiede al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e al Governo Meloni di reintegrare il 20% delle risorse tagliate ai siti storici... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità, La Salandra (FdI): Basta scaricabarile, le risorse sono aumentate, ora serve responsabilità nella gestione; Sanità pugliese, La Salandra attacca: Basta scaricabarile, servono responsabilità e risultati; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: SANITÀ. LA SALANDRA (FDI): BASTA SCARICABARILE: LE RISORSE SONO AUMENTATE, ORA SERVE RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE; Sanità La Salandra FDI | Basta scaricabarile. Disavanzo sanitario, La Salandra contro lo scaricabarile della Regione: Risorse aumentate, non è colpa del GovernoIl deputato di Fratelli d'Italia evidenzia disavanzi ricorrenti, mobilità passiva elevata e l’assenza di un piano di rientro, chiedendo alla Regione risposte concrete ... foggiatoday.it Sanità pugliese, La Salandra attacca: Basta scaricabarile, servono responsabilità e risultatiNuovo affondo politico sulla gestione della sanità in Puglia. A intervenire è il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, ... immediato.net DISAVANZO SANITARIO “Molti pugliesi sono costretti a curarsi fuori regione, segno concreto di una fiducia che viene meno”. #lattacco #regionepuglia #sanità #fdi - facebook.com facebook I molisani pagano aliquote maggiorate per coprire il disavanzo sanitario. E il commissariamento dura da 17 anni #IoSeguoTgr @TgrRai x.com