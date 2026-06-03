Difesa dei cavi sottomarini | nuova alleanza USA UK e Australia

Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia hanno annunciato una nuova alleanza per la protezione dei cavi sottomarini. Sono stati sollevati dubbi sulla possibilità che quindici cavi possano mettere a rischio l’economia australiana. Inoltre, si discute sulla difficoltà di distinguere tra un incidente tecnico e un atto di sabotaggio, considerando le complessità e le caratteristiche dei danni ai cavi. La questione riguarda anche le implicazioni di sicurezza nazionale e di sicurezza informatica.

Come possono quindici cavi compromettere l'intera economia australiana?. Perché distinguere un incidente tecnico da un sabotaggio è così difficile?. Quali tecnologie useranno gli alleati per monitorare i fondali marini?. Cosa accade se un attacco ibrido colpisce i servizi finanziari?.? In Breve L'Australia dipende da soli 15 cavi per quasi tutto il traffico internet nazionale. Taiwan utilizza satelliti a orbita bassa e microonde per garantire la continuità comunicativa. La Nato avvia dialoghi con i partner IP4 tra cui Giappone e Corea del Sud. USA, UK e Australia collaborano per l'impiego di droni subacquei nei fondali. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia coordinano una nuova strategia per la difesa dei cavi sottomarini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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