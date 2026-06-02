Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia hanno annunciato un progetto congiunto per rafforzare la protezione dei cavi sottomarini. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di queste infrastrutture critiche, che trasportano la maggior parte delle comunicazioni internazionali. L’Australia è tra i paesi più esposti a rischi di danni o interruzioni di questi cavi. La collaborazione prevede investimenti e misure di sicurezza per prevenire possibili attacchi o incidenti.

L’Australia è una delle nazioni più esposte al mondo quando si parla di vulnerabilità legate ai cavi sottomarini. A ricordarlo è stato il ministro della Difesa Richard Marles intervenendo allo Shangri-La Dialogue, il principale forum sulla sicurezza dell’Indo-Pacifico organizzato dall’International Institute for Strategic Studies (IISS). Quasi tutto il traffico internet australiano dipende infatti da appena quindici cavi sottomarini. Una vulnerabilità che riguarda comunicazioni, servizi finanziari, sanità, intelligence e funzionamento dell’economia. Più che il dato, però, ha colpito la domanda posta da Marles. Di fronte all’aumento degli... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Usa, Uk e Australia lanciano una iniziativa per proteggere i cavi sottomarini

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