L'Iran ha annunciato l'intenzione di tagliare i cavi sottomarini nel Golfo Persico, un'azione che potrebbe provocare un blackout digitale per i Paesi della regione. La tensione tra Stati Uniti e Iran resta elevata dopo la scadenza della tregua, estesa unilateralmente dall'amministrazione americana, mentre i negoziati tra le due parti continuano a essere in stallo. La situazione nel Medio Oriente rimane sotto stretta osservazione.

La tensione in Medio Oriente rimane altissima, con una tregua tra Stati Uniti e Iran ormai formalmente scaduta e unilateralmente estesa dal Presidente americano Donald Trump, in attesa di un negoziato che fatica a concretizzarsi. In questo contesto altamente volatile, nei giorni scorsi i media iraniani sembrano aver indicato (nemmeno troppo velatamente) un nuovo campo di possibile escalation qualora la parola dovesse tornare alle armi. La velata minaccia dei Pasdaran. In un dettagliato report pubblicato mercoledì, l’agenzia stampa Tasnim (legata ai Pasdaran iraniani) ha mappato ed analizzato tutta l’infrastruttura internet della regione, soprattutto per quanto concerne i cavi sottomarini di Internet e l’infrastruttura cloud del Golfo Persico.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Iran minaccia il taglio dei cavi sottomarini. Per i Paesi del Golfo Persico sarebbe “blackout digitale”

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