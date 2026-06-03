2026-06-03 14:35:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Mercoledì scorso, lo Spazio Movistar della Gran Vía ha ospitato la presentazione di “L’ascesa di Diego Forlán”. Il documentario che sviscera senza filtri il traiettoria del mito uruguaiano con cui ha vissuto il suo periodo migliore da calciatore Atletico Madrid e a sua volta è diventato Pallone d’Oro dei Mondiali 2010 in Sud Africa. Kun, il tuo miglior partner sul campo. “Ho avuto il la fortuna di condividere lo spogliatoio con attaccanti di livello mondiale. La mia collaborazione con Riquelme Al Villarreal è stato bravissimo, ma con Kun Agüero all’Atlético il collegamento era elettrico; Eravamo una coppia formidabile”, confessa Diego. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Diego Forlán: “Kun è il miglior partner che abbia mai avuto”

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