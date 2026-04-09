Juventus McKennie Spalletti il miglior allenatore che ho mai avuto

Weston McKennie ha espresso grande apprezzamento per l’allenatore della sua squadra, definendolo il migliore con cui abbia lavorato finora. Il centrocampista ha anche condiviso alcuni dettagli sui metodi di allenamento e sui segreti di alcuni giocatori noti, tra cui uno dei più famosi del calcio internazionale. La sua presenza in campo e le sue parole testimoniano il ruolo centrale che ricopre nel team attuale.

Juventus, McKennie a tutto campo: l’elogio a Spalletti e i segreti di CR7. Weston McKennie è diventato un pilastro imprescindibile della Juventus. Attraverso un’intervista esclusiva ai microfoni di DAZN, il centrocampista statunitense ha ripercorso le tappe fondamentali della sua crescita in bianconero, svelando aneddoti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, McKennie “Spalletti il miglior allenatore che ho mai avuto” Leggi anche: McKennie a DAZN: «Una parola per descrivere Spalletti? Unico. Non ho mai avuto un allenatore così in carriera, è fortissimo» Jankto attacca duramente Nicola: «È un cog****e, il peggior allenatore che ho avuto!»Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Le INCREDIBILI PAROLE di MCKENNIE e BREMER su SPALLETTI! QUALCUNO SI OFFENDERA' Temi più discussi: Juventus, McKennie svela il rapporto speciale con Spalletti: Il migliore; La Juve a Bergamo senza Mckennie: Spalletti ha due opzioni. E David vuole lanciare un messaggio; Spalletti studia le mosse per l’Atalanta: Juve senza McKennie, dubbio modulo, testa a testa Koopmeiners-Boga; Juve - Genoa 2 - 0, gol di Bremer e McKennie: Spalletti si avvicina al quarto posto. Perché la Juventus ha confermato Luciano Spalletti a prescindere dalla Champions? Lo fa capire Weston McKennieJuventus pronta a rinnovare Spalletti fino al 2028 anche senza quarto posto: decisivi leadership, rapporto col gruppo e piano scudetto futuro come svela McKennie ... sport.virgilio.it McKennie: Spalletti il miglior allenatore della mia carriera. E con Ronaldo...Weston McKennie, uno dei punti di forza della Juve di Luciano Spalletti. Primo americano nella storia del club a vestire la maglia bianconera, è ormai un idolo dei tifosi della Vecchia Signora. Dai so ... corrieredellosport.it La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno insieme Attesa per domani la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2028 ma l’accordo é già stato raggiunto - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com