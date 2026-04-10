L’ex calciatore ha condiviso alcuni ricordi della sua esperienza all’Inter, sottolineando come l’allenatore portoghese sia stato il miglior gestore con cui abbia lavorato. Ha anche parlato di Lautaro, definendolo un campione straordinario. Durante l’intervista, ha ripercorso il successo del Triplete e ha descritto il rapporto con l’attuale attaccante della squadra. Le sue parole offrono un’idea chiara della sua visione sulla squadra e sui protagonisti di quel periodo.

di Lorenzo Vezzaro Milito analizza il suo passato nerazzurro e il presente della squadra: le parole del Principe sul Triplete e il legame con Lautaro. Diego Milito è stato il protagonista dell’ultimo episodio di Giorgia’s Secret, trasmissione condotta da Giorgia Rossi su DAZN. Il Principe ha concesso una lunga intervista dove ha ripercorso le tappe più emozionanti della sua carriera, dalla genesi del suo soprannome fino alle notti leggendarie di Madrid. L’ex attaccante dell’ Inter ha parlato a cuore aperto non solo del passato, ma anche del presente nerazzurro, soffermandosi sulla crescita dei suoi ex compagni e sul talento dei nuovi leader della squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milito si racconta: «Mourinho è il miglior gestore che io abbia mai avuto, Lautaro un campione straordinario»

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