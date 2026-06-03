Diedero l' ok all' allagamento dei terreni per salvare Ravenna dall' alluvione | premiati dal presidente della Repubblica

Da ravennatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha approvato l’allagamento di alcuni terreni per prevenire un’alluvione che avrebbe potuto colpire Ravenna. Il presidente della Repubblica ha consegnato riconoscimenti a chi si è distinto nella gestione delle emergenze negli ultimi anni. Le celebrazioni del 2 giugno si sono svolte anche in questa cornice, con l’obiettivo di evidenziare l’impegno di chi ha contribuito a fronteggiare situazioni di crisi.

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Le celebrazioni del 2 giugno sono state anche l'occasione per dare un segnale e valorizzare chi negli ultimi anni si è distinto e ha dato un proprio contributo nella gestione delle emergenze. Tra questi c'è Rudy Maiani, presidente della Cooperativa agricola braccianti (Cab) Agrisfera, che in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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