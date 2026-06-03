Diedero l' ok all' allagamento dei terreni per salvare Ravenna dall' alluvione | premiati dal presidente della Repubblica

Notizia in breve

Il governo ha approvato l’allagamento di alcuni terreni per prevenire un’alluvione che avrebbe potuto colpire Ravenna. Il presidente della Repubblica ha consegnato riconoscimenti a chi si è distinto nella gestione delle emergenze negli ultimi anni. Le celebrazioni del 2 giugno si sono svolte anche in questa cornice, con l’obiettivo di evidenziare l’impegno di chi ha contribuito a fronteggiare situazioni di crisi.