Mattarella | Da Presidente vedo nel Paese applicati principi della Repubblica Italia avrà giovamento dal coraggio dei giovani

Il Presidente della Repubblica ha affermato che, nel suo ruolo, osserva come nel Paese vengano applicati i principi della Costituzione. Ha sottolineato che l’Italia potrà trarre beneficio dal coraggio dei giovani. Ha inoltre evidenziato che essere presidente comporta impegno e fatica, ma anche soddisfazioni, poiché permette di conoscere in modo approfondito il Paese da una posizione privilegiata.

(Adnkronos) – "Essere Presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio che è la Presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro Paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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