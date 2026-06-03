In Campania, dieci comuni con più di 15.000 abitanti si preparano al secondo turno di elezioni comunali, previsto per il 7 e 8 giugno. Dopo il primo turno, sono stati presentati esposti e contestazioni, mentre tra le sfide si conta anche un confronto tra zio e nipote. La decisione sul nuovo sindaco sarà presa in questa tornata di ballottaggio.

Tempo di lettura: 3 minuti Archiviato il primo turno, in Campania sono dieci i comuni sopra i 15 mila abitanti per i quali sarà necessario il ballottaggio del 7 e 8 giugno per eleggere il nuovo sindaco. Sei i comuni del Napoletano chiamati al voto, tre quelli del Salernitano, uno in provincia di Caserta. A Pompei e Sorrento le sfide più incerte all’ombra del Vesuvio. Nella città mariana si contendono la fascia di primo cittadino Giuseppe Tortora, appoggiato da una coalizione di liste civiche che al primo turno ha ottenuto il 44,8% dei consensi. Al secondo turno potrà contare anche sui voti di Forza Italia dopo l’endorsement del segretario regionale azzurro Fulvio Martusciello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dieci comuni al ballottaggio in Campania tra esposti e una sfida tra zio e nipote

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