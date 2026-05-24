Lo zio lascia 400 milioni al nipote tra palazzi quote e case | la donazione di Enzo Ricci fondatore delle Tre Marie

Un uomo ha donato al nipote un patrimonio superiore ai 400 milioni di euro, composto da immobili, quote e investimenti. La donazione ha coinvolto diverse proprietà, tra cui palazzi e case, oltre a partecipazioni azionarie. La transazione è stata formalizzata attraverso atti legali specifici. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli su eventuali condizioni o modalità di distribuzione. La donazione riguarda esclusivamente il rapporto tra lo zio e il nipote, senza altri soggetti coinvolti.

Enzo Ricci, ex patron delle Tre Marie, ha trasferito al nipote Alessandro un patrimonio da oltre 400 milioni tra immobili, quote e investimenti. Tra queste, un palazzo in via Montenapoleone a Milano, valutato circa 92 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lo zio lascia 400 milioni al nipote, il regalo (da vivo) del fondatore di “Tre Marie”: l’eredità tra palazzi, quote e caseA 91 anni, Enzo Ricci ha consegnato in vita 400 milioni di euro al nipote, lasciando un’eredità composta da palazzi, quote e case.

Chi è Enzo Ricci ex patron di Tre Marie che lascia tutto in eredità al nipote mentre è ancora in vitaUn imprenditore milanese di quasi 91 anni ha trasferito in vita la nuda proprietà delle sue aziende al nipote.

Temi più discussi: Enzo Ricci e la donazione-eredità da 400 milioni: così l'ex patron delle Tre Marie lascia tutto (da vivo) al nipote Alessandro; Scudetto Inter, la festa nerazzurra per lo scudetto in piazza Duomo a Milano; Enzo Ricci (ex patron delle Tre Marie): con la donazione-eredità da 400 milioni lascia tutto al nipote.

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