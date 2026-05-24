Lo zio lascia 400 milioni al nipote il regalo da vivo del fondatore di Tre Marie | l’eredità tra palazzi quote e case

A 91 anni, Enzo Ricci ha consegnato in vita 400 milioni di euro al nipote, lasciando un’eredità composta da palazzi, quote e case. La somma è stata donata direttamente, senza attendere il decesso. Ricci, fondatore di “Tre Marie”, ha deciso di regalare il patrimonio al nipote durante la sua vita. La somma rappresenta la maggior parte delle proprietà e degli investimenti di Ricci, che non ha fatto testamento.

A 91 anni, Enzo Ricci non ha voluto aspettare di diventare un «de cuius» su un testamento per far felice suo nipote. Lo storico fondatore del marchio Tre Marie ha scelto di sistemare l’eredità in vita, firmando il 30 aprile davanti al notaio l’atto di trasferimento gratuito di un patrimonio che, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera a firma di Mario Gerevini, supera i 400 milioni di euro. Beneficiario unico il nipote Alessandro Ricci, 52 anni, figlio del fratello Gianni, già da tempo coinvolto nella gestione delle holding di famiglia. L’ex pasticciere si è tenuto solo l’usufrutto, lasciando al nipote la nuda proprietà delle quote nelle due cassaforti del gruppo, ovvero Viris per gli investimenti finanziari e Milaninvest Real Estate per gli immobili. 🔗 Leggi su Open.online

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