Dichiarazione dei redditi l’80% sceglie la semplificata

L’80% dei contribuenti opta per il modello semplificato nella dichiarazione dei redditi. Fino al 20 giugno è disponibile assistenza telefonica anche il sabato. Sono inoltre attivi i servizi online, tra cui un sito dedicato e un canale YouTube.

IL MODELLO 730. Fino al 20 giugno assistenza telefonica anche di sabato. A disposizione degli utenti siti online, oltre a un canale YouTube dedicato. Tra gli accessi registrati finora, l’80% degli utenti ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e termini semplici. Per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata tramite una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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