Dichiarazione dei redditi cosa cambia
Nel corso dell’anno sono state introdotte diverse novità riguardanti la dichiarazione dei redditi. Tra queste, l’aggiornamento della dichiarazione precompilata con nuove detrazioni, l’implementazione di un concordato preventivo biennale, e modifiche alle modalità di calcolo degli Isa. Sono state inoltre chiarite le regole per la dichiarazione delle criptovalute e sono state riviste le sanzioni tributarie. Questi cambiamenti interessano contribuenti e professionisti fiscali, che si trovano a dover adattare le proprie pratiche alle nuove disposizioni.
Dichiarazione precompilata, nuove detrazioni, concordato preventivo biennale, Isa, criptovalute e riforma delle sanzioni tributarie. Sono alcuni dei temi affrontati nel webinar “Dichiarazione dei redditi 2026: cosa cambia davvero tra detrazioni, Cpb, Isa, Cripto, RW e nuove sanzioni”, promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti Ets, che ha registrato oltre duemila professionisti collegati da tutta Italia. Ad aprire i lavori è stato Antonio Canu, presidente della Fondazione Centro Studi Commercialisti Ets, che ha sottolineato il valore strategico della formazione continua per la categoria. «La nostra Fondazione nasce da oltre dieci anni di lavoro con una missione precisa: offrire ai colleghi una formazione di altissimo livello e completamente gratuita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dichiarazione dei redditi alle Canarie
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