Dichiarazione dei redditi cosa cambia

Nel corso dell’anno sono state introdotte diverse novità riguardanti la dichiarazione dei redditi. Tra queste, l’aggiornamento della dichiarazione precompilata con nuove detrazioni, l’implementazione di un concordato preventivo biennale, e modifiche alle modalità di calcolo degli Isa. Sono state inoltre chiarite le regole per la dichiarazione delle criptovalute e sono state riviste le sanzioni tributarie. Questi cambiamenti interessano contribuenti e professionisti fiscali, che si trovano a dover adattare le proprie pratiche alle nuove disposizioni.

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