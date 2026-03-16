Dichiarazione dei redditi 2026 su NoiPA c’è la Certificazione Unica Come scaricarla

Per la dichiarazione dei redditi del 2026, i dipendenti pubblici possono trovare la Certificazione Unica sulla piattaforma NoiPA. La Certificazione riguarda i redditi dell'anno fiscale 2025 e può essere scaricata direttamente dal portale. La procedura è accessibile agli utenti registrati, che devono effettuare il login per visualizzare e scaricare il documento.