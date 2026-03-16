Dichiarazione dei redditi 2026 su NoiPA c’è la Certificazione Unica Come scaricarla
Per la dichiarazione dei redditi del 2026, i dipendenti pubblici possono trovare la Certificazione Unica sulla piattaforma NoiPA. La Certificazione riguarda i redditi dell'anno fiscale 2025 e può essere scaricata direttamente dal portale. La procedura è accessibile agli utenti registrati, che devono effettuare il login per visualizzare e scaricare il documento.
Dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale 2025. Su NoiPa è presente la Certificazione Unica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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