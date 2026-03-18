L’Aston Villa ha deciso di svincolare Emiliano Martinez al termine della stagione. L’estremo difensore, dopo più di dieci anni in Inghilterra, lascia la squadra e si prospetta un trasferimento. Nel frattempo, la Juventus sta valutando la possibilità di ingaggiarlo, mentre Ottolini si occupa delle eventuali trattative. La situazione attuale riguarda esclusivamente le decisioni delle società e del giocatore.

Dopo oltre dieci anni di carriera in Inghilterra, Emiliano Martinez lascerà con ogni probabilità l’Aston Villa a fine stagione, spinto dalla volontà di cambiare aria e cercare nuovi stimoli. Nella sua esperienza inglese, iniziata nelle giovanili dell’Arsenal e culminata con l’affermazione all’Aston Villa, è riuscito a imporsi nel panorama calcistico europeo più importante. Il suo palmarès è arricchito da svariati premi individuali. Alcuni tra questi sono: riconoscimento come miglior portiere del Mondiale nel 2022, miglior portiere UEFA nel 2022 e nel 2024 e due Premi Yashin nel 2023 e nel 2024. La sua bacheca è poi impreziosita dalla vittoria della Coppa del Mondo con la sua Argentina nel 2024 e da due Coppe America nel 2021 e 2024. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, L’Aston Villa scarica “El Dibu” Martinez: Ottolini ci pensa.

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