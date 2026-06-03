DIAZ | il film di Daniele Vicari torna in sala dal 15 al 17 giugno

Notizia in breve

Il film di Daniele Vicari sulla vicenda della scuola Diaz sarà nelle sale dal 15 al 17 giugno. La pellicola ricostruisce quanto accaduto durante il G8 di Genova, 25 anni fa, con particolare attenzione agli eventi e alle testimonianze di quei giorni. La distribuzione è curata da Fandango e mira a riproporre la narrazione di quella notte e delle successive indagini. La pellicola ha già avuto diverse anteprime e si inserisce nel percorso di approfondimento sulla vicenda giudiziaria e politica.