DIAZ | il film di Daniele Vicari torna in sala dal 15 al 17 giugno
Il film di Daniele Vicari sulla vicenda della scuola Diaz sarà nelle sale dal 15 al 17 giugno. La pellicola ricostruisce quanto accaduto durante il G8 di Genova, 25 anni fa, con particolare attenzione agli eventi e alle testimonianze di quei giorni. La distribuzione è curata da Fandango e mira a riproporre la narrazione di quella notte e delle successive indagini. La pellicola ha già avuto diverse anteprime e si inserisce nel percorso di approfondimento sulla vicenda giudiziaria e politica.
A 25 anni dai tragici fatti accaduti alla scuola Diaz a Genova durante il G8, Fandango riporta in sala – come evento speciale il 15, 16 e 17 giugno 2026 – Diaz di Daniele Vicari. Uscito nel 2012, già Premio del Pubblico alla Berlinale, 4 David di Donatello e 3 Nastri D’Argento, Diaz di Daniele Vicari, protagonisti Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, è considerato all’unanimità un film fondamentale per il cinema di denuncia italiano. Attraverso una ricostruzione rigorosa e senza sconti, racconta la brutale irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, mettendo in scena la sistematica sospensione dei diritti che si è verificata durante quei giorni che hanno segnato uno spartiacque nel contesto sociopolitico e culturale nazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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