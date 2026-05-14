Sarzana torna al CentroLuna ‘La fiera del disco’ dal 15 al 17 maggio

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, il CentroLuna di Sarzana ospiterà nuovamente ‘La fiera del disco’, un evento che dura tre giorni e si rivolge agli appassionati di musica, fumetti, collezionismo e videogiochi. La manifestazione prevede l’allestimento di stand e esposizioni dedicati, con la partecipazione di diversi operatori del settore. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo anche vari negozi e spazi pubblici della zona. La fiera rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario locale dedicato agli amanti di questi ambiti.

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