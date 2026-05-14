Sarzana torna al CentroLuna ‘La fiera del disco’ dal 15 al 17 maggio
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, il CentroLuna di Sarzana ospiterà nuovamente ‘La fiera del disco’, un evento che dura tre giorni e si rivolge agli appassionati di musica, fumetti, collezionismo e videogiochi. La manifestazione prevede l’allestimento di stand e esposizioni dedicati, con la partecipazione di diversi operatori del settore. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo anche vari negozi e spazi pubblici della zona. La fiera rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario locale dedicato agli amanti di questi ambiti.
Sarzana (La Spezia), 14 maggio 2026 – Tre giorni dedicati alla passione per la musica, ai fumetti, al collezionismo e ai videogiochi. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna al CentroLuna di Sarzana “La Fiera del Disco – Fumetti, Pokémon e Videogiochi”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni che negli anni è diventata un appuntamento atteso da appassionati, famiglie e curiosi provenienti da tutta la Liguria e dalla Toscana. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, promette un viaggio immersivo nel mondo della cultura pop, tra vinili, manga, action figure, giochi vintage, carte collezionabili e console che hanno segnato intere generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Sarzana: torna al CentroLuna 'La fiera del disco' dal 15 al 17 maggio; Tre giorni tra vinili, Pokémon e fumetti: torna la Fiera del Disco.
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