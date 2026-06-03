Di Marzio svela | Cristiano Ronaldo poteva arrivare da ragazzo alla Juve Ecco perché non se ne fece nulla

Secondo quanto riportato, Cristiano Ronaldo avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus ancora da giovane. Tuttavia, il trasferimento non si concretizzò. Non sono stati forniti dettagli sui motivi che impedirono l'accordo. La notizia è stata diffusa da un giornalista specializzato in calcio. La possibilità di vedere Ronaldo in maglia bianconera in quegli anni non si realizzò.

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