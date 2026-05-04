Cristiano Ronaldo solo davanti al portiere se ne torna indietro | l'Al Nassr rischia di buttare il titolo

Nella partita più recente, l'Al Nassr ha subito una sconfitta contro l'Al Qadsiah, una sconfitta che mette in discussione le speranze di conquistare il titolo in Saudi Pro League. Durante l'incontro, il giocatore chiave si è trovato solo davanti al portiere, ma ha deciso di tornare indietro. La sconfitta potrebbe favorire l'Al Hilal, la squadra di Inzaghi, che ora si trova in una posizione più favorevole per la corsa allo scudetto.

L'Al Nassr ha perso contro l'Al Qadsiah e ora rischia di buttare un titolo della Saudi Pro League che pareva già vinto, a vantaggio dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Deludente la prova di Cristiano Ronaldo, una cui azione è diventata virale sui social: il 41enne portoghese è stato lanciato tutto solo davanti al portiere, ma si è impappinato ed è tornato indietro. La figuraccia gli è stata evitata dal fatto che poi l'azione è stata giudicata in fuorigioco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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