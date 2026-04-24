L'ex chef di Cristiano Ronaldo svela perché il campione non beve latte | È contro natura

L'ex chef di Cristiano Ronaldo, Giorgio Barone, ha spiegato che il motivo per cui il campione portoghese ha deciso di eliminare il latte dalla sua dieta è legato alla convinzione che gli animali non bevano latte di altri animali. Barone ha precisato che questa scelta si basa su un principio naturale e sulla percezione che il consumo di latte non sia in linea con il comportamento degli animali. Ronaldo, secondo quanto riferito, avrebbe adottato questa abitudine durante il suo periodo alla Juventus.