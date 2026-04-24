L'ex chef di Cristiano Ronaldo svela perché il campione non beve latte | È contro natura
L'ex chef di Cristiano Ronaldo, Giorgio Barone, ha spiegato che il motivo per cui il campione portoghese ha deciso di eliminare il latte dalla sua dieta è legato alla convinzione che gli animali non bevano latte di altri animali. Barone ha precisato che questa scelta si basa su un principio naturale e sulla percezione che il consumo di latte non sia in linea con il comportamento degli animali. Ronaldo, secondo quanto riferito, avrebbe adottato questa abitudine durante il suo periodo alla Juventus.
Giorgio Barone, chef personale di Cristiano Ronaldo nel periodo trascorso alla Juventus, svela perché il campione portoghese ha eliminato il latte dalla sua alimentazione: "Gli animali non bevono il latte di altri animali".🔗 Leggi su Fanpage.it
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