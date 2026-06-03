Derubano 85enne con difficoltà motorie arrestate due bulgare

Due donne bulgare sono state arrestate dopo aver rubato a un'85enne con problemi motori. Gli agenti di polizia locale, presenti sulla scena, sono intervenuti immediatamente e hanno fermato le due donne. La vittima ha subito il furto e gli agenti hanno recuperato gli oggetti sottratti. Le due sospette sono state portate in commissariato per ulteriori accertamenti.

MILANO – Due bulgare di 18 e 34 anni sono state arrestate in flagranza per furto aggravato in concorso ai danni di un’anziana di 85 anni. Il fatto è avvenuto domenica nel negozio “Uniqlo” (nella foto) di piazza Cordusio. Le due donne hanno individuato la vittima, una signora con evidenti difficoltà motorie accompagnata dalla badante, e hanno iniziato a seguirla tra gli scaffali. Con una tecnica collaudata, una delle due si è posizionata strategicamente accanto alla vittima fingendo di osservare i capi di abbigliamento, con lo scopo di ostruire la visuale della badante. Nel frattempo l’altra ha infilato con rapidità la mano nella borsa dell’anziana, impossessandosi del portafoglio contenente denaro contante, carte di credito e documenti di identità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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