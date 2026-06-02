Due cittadini bulgari di 18 e 34 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per aver sottratto oggetti a un’anziana di 85 anni con difficoltà motorie. La rapina è avvenuta in un negozio, dove i due hanno agito insieme. La polizia ha fermato gli uomini subito dopo il furto. La vittima non ha riportato ferite. Gli arrestati sono stati portati in carcere.

Due bulgare di 18 e 34 anni sono state arrestate in flagranza per furto aggravato in concorso ai danni di un'anziana di 85 anni. Il fatto è avvenuto domenica nel negozio "Uniqlo" (nella foto) di piazza Cordusio. Le due donne hanno individuato la vittima, una signora con evidenti difficoltà motorie accompagnata dalla badante, e hanno iniziato a seguirla tra gli scaffali. Con una tecnica collaudata, una delle due si è posizionata strategicamente accanto alla vittima fingendo di osservare i capi di abbigliamento, con lo scopo di ostruire la visuale della badante. Nel frattempo l'altra ha infilato con rapidità la mano nella borsa dell'anziana, impossessandosi del portafoglio contenente denaro contante, carte di credito e documenti di identità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Due bulgare arrestate da Uniqlo, derubavano 85enne con difficoltà motorie

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